Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18 | 40

Il traffico sulla A1 Roma-Firenze è rimasto congestionato a causa di un incidente avvenuto ieri, che ha causato code tra il bivio per Roma Nord e Guidonia Montecelio. La situazione si è aggravata con lavori in corso sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama, prolungando i rallentamenti. Sulla viabilità cittadina, le arterie come la Cassia bis e via del Mare sono particolarmente caotiche tra le ore 18:40 e 19:00. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo con pioggia e vento forte, che può peggiorare le condizioni di viaggio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dell'esercizio di al mobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Firenze Roma risolto un incidente avvenuto in precedenza permangono code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio verso l'autostrada Roma Teramo sulla A24 roma-teramo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo andiamo sul Raccordo Anulare in regione interna code per traffico intenso tra Cassia bis sarai a più avanti tra Bufalotta e Prenestina in esterna stessa situazione tra la Roma Fiumicino la via del mare a seguire tra Pontina diramazione Roma sud e più avanti tra Prenestina Nomentana che spostiamo sulla Roma Fiumicino code da viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso l'Eur nel senso opposto si sta in fila tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana verso quest'ultima su via Cristoforo Colombo poi te le vie di camino abbia dei Cilia verso Ostia sempre verso Ostia code sulla via del mare tra Raccordo Anulare e Vitinia in chiusura raccomandiamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste piogge e forti raffiche di vento a Daniele si realtà l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio