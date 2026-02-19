Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18 | 10

Nella giornata del 19 febbraio 2026, un incidente sulla A1 tra il bivio per Roma Nord e Guidonia Montecelio ha causato ingorghi e rallentamenti. Il traffico si è accumulato anche sul Raccordo Anulare, tra Cassia bis e Salaria, e sulla Roma Fiumicino, tra Bufalotta e Prenestina. La chiusura temporanea della stazione Porta San Paolo, dalle 11 alle 16:30, ha peggiorato la situazione: i treni circolano solo tra Magliana e Colombo. Gli automobilisti devono pianificare le partenze con anticipo.

Astral infomobilità ritrovati delle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della A1 Firenze Roma code per incidente tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio verso la 24 Roma Teramo andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia bis Salaria più avanti tra Bufalotta e Prenestina in esterna è infilata la Roma Fiumicino la via del mare a seguire tra via Cristoforo Colombo diramazione Roma Sud più avanti così a tratti da prenestine Tiburtina sulla Roma Fiumicino code trans del Tevere via del Cappellaccio verso Leo nel senso posto traffico a rilento tra via Cristoforo Colombo via della Magliana verso quest'ultima ci spostiamo sulla Casilina traffico rallentato nei due sensi tra Tor Bella Monaca e finocchio in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare Però se non lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a domani venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana dalle 11 alle 16:30 i treni viaggiano solo tra Magliano e Colombo nella tratta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana a Daniele Sirio essermi ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 19:10Il grande raccordo anulare di Roma ha causato pesanti rallentamenti tra Pontina e Romanina, con code in carreggiata esterna. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Atrani mobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Firenze Roma code per ... romadailynews.it A Roma un morto in incidente stradale, code sul Grande raccordo anulare(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Una persona è morta a Roma in uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto sul Grande raccordo anulare al Km 58,900. Al momento il transito è garantito lungo la c ... msn.com #Roma #viabilità #Atac Da domani, cantiere notturno in viale Marconi e deviazione per 6 linee di bus x.com La marcia della pace a Roma il 22 febbraio porterà rallentamenti e chiusure temporanee, con modifiche alla viabilità facebook