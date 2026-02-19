Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 15 | 25

Il 19 febbraio 2026, alle 15:25, si sono verificati diversi incidenti nelle strade di Roma e Lazio, causando rallentamenti e senso unico alternato. Sulla Statale Appia, al km 7,8, un tamponamento ha bloccato una corsia vicino a Terracina. La Tiburtina ha subito code tra raccordo anulare e Tivoli, mentre il Raccordo Anulare ha traffico intenso tra Cassia bis e Salaria, con rallentamenti tra Roma Nord e Prenestina. Anche la Casilina e la Teramo presentano rallentamenti e tratti con code, aumentando l’afflusso di veicoli in città.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla versione di infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Statale Appia dove per un incidente al km 7 e 800 circa all'altezza di Terracina È attivo il senso unico alternato prestare Attenzione ci spostiamo sulla Tiburtina Dopo un incidente causato del raccordo anulare via di Salone verso Tivoli andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso tra Cassia bis Salaria più avanti code a tratti tra diramazione Roma nord e Prenestina in esterna stessa situazione della Roma Fiumicino la diramazione Roma sud e a seguire tra Prenestina e Roma Teramo e spostiamo proprio sulla Teramo nel tratto Urbano anche i piccoli attratti tra Portonaccio e Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Casilina traffico rallentato nei due sensi tra Tor Bella Monaca e finocchio da Daniele Silea telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non per è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.