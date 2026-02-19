Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 12 | 25

Un incidente sulla A1 ha causato una coda di 6 km tra il bivio Roma Sud e Valmontone, rallentando il traffico in direzione Napoli. Sul Raccordo Anulare, invece, è stato risolto un incidente interno tra Nomentana e Tiburtina, e la circolazione è tornata normale. Anche le strade urbane, come Roma Teramo e Fiumicino, scorrono senza problemi. Domenica 2 febbraio, torna la giornata di stop ai veicoli privati nella fascia verde, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19, in vista della partita Roma-Cremonese.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un aggiornamento sull'autostrada a Napoli per un incidente avvenuto in precedenza al momento sono 6 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare risolto un incidente in interna atradius Nomentana Tiburtina circolazione è regolare circolazione scorrevole anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo e sulla Roma Fiumicino Cambiamo argomento torna la domenica ecologica nella capitale l'appuntamento è per il 2 febbraio lo stop ai veicoli privati all'interno della fascia verde in vigore dalle 730 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 per agevolare gli spostamenti in previsione della partita Roma meno Cremonese che si gioca a partire dalle 20:45 all'Olimpico la notizia in dettaglio su infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 19:25Nel pomeriggio di oggi, il traffico a Roma e nel Lazio si è fatto più intenso a causa di diversi incidenti e code.

