Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 11 | 25

Il traffico a Roma si intensifica a causa di vari incidenti e lavori in corso, causando rallentamenti su più strade. Sul raccordo anulare si formano code tra le uscite Cassia Veientana e A24, mentre sulla via Ostiense si registrano ingorghi tra Tuscolana e Casilina. La situazione migliora leggermente sulla Roma-Fiumicino, dove il traffico si riduce nelle ore di pranzo. Inoltre, i treni sulla linea Porta San Paolo sono sospesi fino a domani, spingendo molti a usare la metropolitana come alternativa. La viabilità resta complessa e richiede attenzione.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per traffico code a tratti interna tra le uscite Cassia Veientana e a 24 a seguire il rallentamenti dalla diramazione Roma Sud alla Pontina in esterna file tra Aurelia Ostiense poi si rallenta dalla Tuscolana alla Casilina Ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente tra Tor Cervara e Togliatti circolazione irregolare verso la tangenziale est più avanti code qui per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale direzione centro andiamo sulla roma-fiumicino pode in diminuzione ora localizzate pranzo del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur in chiusura il trasporto ferroviario ricordiamo che sulla linea regionale Metromare proseguo lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a domani venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana dalle 11 alle 16:30 i treni viaggiano solo tra Magliano e nella tua interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11:25La viabilità a Roma e nel Lazio resta sotto stretta osservazione.

