Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 10 | 25

Il traffico sulla Roma-Fiumicino si intensifica a causa di lavori in corso, mentre sul raccordo anulare si registrano code tra Cassia Veientana e la A24. L’incidente tra Tor Cervara e Togliatti ha causato rallentamenti nella zona urbana, creando disagi anche sulla Tangenziale est. La linea regionale Metromare è interrotta tra Porta San Paolo e Magliana fino a domani, con i treni sostituiti dalla metro B. Il traffico si mantiene congestionato in diverse aree della città, e le autorità invitano a usare percorsi alternativi.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per traffico code a tratti interna tra le uscite Cassia Veientana e a 24 a seguire il rallentamenti dalla diramazione Roma Sud alla Pontina in esterna file tra Aurelia Ostiense poi si rallenta dalla Tuscolana alla Casilina Ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente tra Tor Cervara e Togliatti circolazione irregolare verso la tangenziale est più avanti code qui per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale direzione centro andiamo sulla roma-fiumicino pode in diminuzione ora localizzate pranzo del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur in chiusura il trasporto ferroviario ricordiamo che sulla linea regionale Metromare proseguo lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a domani venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana dalle 11 alle 16:30 i treni viaggiano solo tra Magliano e nella tua interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio