Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 09 | 10

Questa mattina, un incidente sul raccordo anulare di Roma ha causato forti disagi nel traffico. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita Ostiense, dove è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La circolazione è rallentata, con code che si estendono anche all’interno della città, specialmente tra la diramazione Roma Sud e l’Ostiense. Il traffico si muove principalmente sulla corsia d’emergenza e sulla prima corsia, creando ripercussioni sulle strade vicine come la Cassia e Tiburtina. La situazione rimane critica in diverse zone della capitale.

Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sul raccordo anulare per incidente questa mattina in esterna all'altezza dell'uscita Ostiense intervenuto l'elisoccorso il traffico non è più bloccato lunghe code Comunque tra voce Ostiense lunghe code anche all'interno dalla diramazione Roma Sud dell' Ostiense il traffico defluisce sulla corsia d'emergenza e i sulla prima corsia forte ripercussione sulle strade adiacenti sempre interne con gli attrezzi qui per traffico tra Cassia vent'anni Tiburtina andiamo sulla tratta della Roma Teramo code a tratti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro in uscita da Tor Cervara Raccordo Anulare ci sposiamo sulla Roma Fiumicino file da Parco dei Medici a via del Cappellaccio verso l'Eur in chiusura meteo Potenza per alla doppia allerta diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice arancione per vento e precipitazioni nello specifico sono previsti da questa mattina e per le successive il 12 18 ore regione venti Forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui settori appenninici anche forti mareggiate lungo le coste esposte sempre da questa mattina per le successive 24 ore sono previste precipitazioni sparse e temporali da Gina Pandolfo nell'altro di infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio