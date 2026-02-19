Via Interna riattivata l' ordinanza che vieta l' accesso alle auto

Via Interna torna a essere off-limits alle auto dopo le vacanze di Carnevale. La causa è la ripresa delle attività scolastiche, che ha portato alla riattivazione dell’ordinanza di divieto di accesso ai mezzi motorizzati nella zona. Le autorità hanno installato nuovi cartelli e presidiato l’area per garantire la sicurezza dei pedoni e degli studenti. La riapertura della strada alle auto sarà monitorata nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle regole stabilite. Gli abitanti attendono ora i primi riscontri pratici.

I genitori parcheggiati su marciapiedi e fermate del bus sono diventati un problema, segnalato da personale scolastico e autisti Atap Con la ripartenza delle lezioni, dopo i giorni di pausa per il Carnevale, si riattiva la “zona scolastica” in via Interna. Il Comune aveva creato il divieto di accesso alle auto durante il periodo scolastico negli orari di entrata e uscita dagli studenti. L'iniziativa era partita nel 20242025, per scomparire con l'attuale anno scolastico. Nel frattempo sono rimaste le transenne e sono stati montati dei cartelli con il divieto d'accesso dal lunedì al sabato con orario 7.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it «Ecco perché non è stata adottata un'ordinanza che vieta i botti»L’assenza di un’ordinanza che vieti i botti di fine anno deriva dalla volontà di rispettare le tradizioni, mantenendo però l’attenzione sulla sicurezza. Capodanno in sicurezza a Monteforte Irpino, l'ordinanza che vieta l'uso dei bottiIn vista del Capodanno, il comune di Monteforte Irpino ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso dei botti per garantire una notte di festa sicura e responsabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fuoco di sant'Antonio, al via gli open day vaccinali; Monaldi, trapianto con organo deteriorato: la direzione sospende i due chirurghi; Bimbo con cuore bruciato, il ministero: Cerchiamo un donatore in Italia e all'estero. Il piccolo primo nella lista trapianti?; ASL ROMA 4 – ATTIVATA L’AREA DI DEGENZA MEDICA AD INDIRIZZO NEFROLOGICO ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI CIVITAVECCHIA. Napoli, sprofondamento nel cuore di via Scarlatti: riattivata l'erogazione dell'acqua al VomeroUn cedimento causato da una perdita nella rete fognaria - secondo quanto riferisce il Comune di Napoli - ha provocato l'apertura di una buca profonda circa tre metri lungo la sede stradale in via ... ilmattino.it Fine anni 20, poco prima della copertura della cerchia interna del Naviglio. Via Santa Sofia, direzione corso Italia via Molino delle Armi. Foto del 2025 da Google, mappa del 1928. facebook