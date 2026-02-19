Vertenza Frusinate fondi salvi nel Milleproroghe | confermata la mobilità in deroga per il 2026

La vertenza Frusinate si risolve grazie alla conferma dei fondi nel decreto Milleproroghe, che permette di mantenere la mobilità in deroga fino al 2026. La decisione è stata presa dopo mesi di proteste e pressioni da parte dei sindacati e delle associazioni locali. Questo provvedimento garantisce una rete di protezione per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, molti dei quali rischiavano di perdere il sostegno economico nel prossimo futuro. La misura rappresenta una vittoria concreta per le comunità della Ciociaria.

Una boccata d'ossigeno vitale per decine di famiglie ciociare che da anni affrontano le conseguenze di una delicata e prolungata transizione occupazionale. È stata confermata ufficialmente l'estensione per tutto il 2026 della mobilità in deroga destinata agli ex lavoratori del bacino "Vertenza Frusinate", inseriti nell'Area di crisi industriale complessa di Anagni. A esprimere grande soddisfazione per il traguardo raggiunto è Daniele Maura, Consigliere regionale del Lazio e Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia. "Accolgo con grande soddisfazione la conferma di questo finanziamento – ha dichiarato Maura in una nota ufficiale –.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Milleproroghe, Auriemma (M5S): “Ripristinata la mobilità in deroga dopo la nostra denuncia”Auriemma del Movimento 5 Stelle ha denunciato che la legge di Bilancio non autorizzava la mobilità in deroga nel 2026 per le aziende delle aree di crisi industriale complessa. Migliaia di fringuelli e storni salvi: il TAR boccia la deroga della Regione Liguria per cacciare specie protetteIl Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la delibera della Regione Liguria che permetteva l’abbattimento in deroga di migliaia di fringuelli e storni, specie protette. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Extra Tv. . VERTENZA FRUSINATE: MOBILITÀ IN DEROGA, CONFERMATA PER GLI EX LAVORATORI facebook