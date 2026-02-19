Verso la città del poeta a Caprarica di Lecce speciale evento per Antonio Verri

Nel 2026, l’associazione culturale Fondo Verri organizza “Verso la città del poeta” a Caprarica di Lecce, un evento dedicato ad Antonio Verri. La manifestazione nasce nel 2017 per celebrare il compleanno dello scrittore e si sviluppa come un momento di riscoperta della sua eredità. La città si trasforma in un palcoscenico di letture e incontri, coinvolgendo studenti, artisti e appassionati. Questa iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di Verri e a promuovere la sua poesia tra le nuove generazioni.

L’appuntamento in occasione del compleanno della figura per celebrare la sua opera letteraria e umana: tanti gli interventi previsti e i momenti che scandiscono il programma della manifestazione Figura centrale nel panorama della cultura militante nel Salento, Verri, con la sua opera manifestò grande amore per la terra e per la cultura tradizionale e popolare, esprimendo una certa insofferenza per l’accademia ed i circoli culturali. Ormai famose le sue opere principali: “Il pane sotto la neve”, “Il fabbricante d’armonia” (trasmesso da Rai Radio Puglia nel 1986), “La Cultura dei Tao”. Significativo il recupero della sua figura di questi ultimi anni compiuto dall’Amministrazione Comunale di Caprarica di Lecce, che all’opera del poeta ha titolato la rigenerazione dei valori della comunità feriti dall’epidemia della Xylella che ha profondamente minato l’economia e la vocazione olearia del paese.🔗 Leggi su Lecceprima.it Crans-Montana, la bomba di Antonio Caprarica: "Corruzione?"Crans-Montana torna al centro dell’attenzione a causa delle recenti notizie sulla vicenda di Antonio Caprarica, che ha sollevato dubbi sulla possibile presenza di corruzione. Antonio Caprarica prende a schiaffi la sinistra: "Fammi parlare!"Antonio Caprarica si scaglia contro la sinistra e si fa sentire. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verso il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche; Visita istituzionale dell’Accademia Navale di Livorno: collaborazione rafforzata verso la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno; Venosa città della cultura, dell’accoglienza e dell’identità, proiettata verso il futuro. Ecco i dettagli; Com'è pedalare a Pescara? Un'esperienza a due velocità. Per il cicloturismo la città può diventare porta verso le aree interne - FIAB. La città di Zurigo si oppone ai decolli da Kloten verso sudAnche i comuni a nord criticano il nuovo regolamento dei voli da Kloten, chiedendo una ripartizione più equa dell’onere acustico. tio.ch Elezioni: «Serve una svolta vera per la città»Arezzo Partecipa al lavoro per la migliore candidatura a Sindaco ... msn.com