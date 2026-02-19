Verso il Santucce Storm Festival 2026

Il Premio Letterario Santuccce Storm Festival ha dato il via alla sua dodicesima edizione a Arezzo, il 19 febbraio 2026. La decisione di riprendere il concorso arriva dopo due anni di stop, causati dalla pandemia. Quest’anno, il festival si svolgerà nel centro storico, coinvolgendo scrittori locali e emergenti. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono condividere il proprio talento. Le iscrizioni sono già aperte e dureranno fino alla fine di marzo. La gara si preannuncia ricca di sorprese e novità.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – È partito il percorso che porterà alla XIIª edizione del Premio Letterario Santuccce Storm Festival. Nel corso del Consiglio Comunale del 17 febbraio è stata approvata all’unanimità la nomina dei tre membri della giuria designati dai Gruppi Consiliari. Si tratta di Simonetta Ciappi, Giulia Bennati, e Paolo Domenichelli che entrano a far parte della giuria dell’edizione 2026. La giuria sarà composta da: Giulia Falistocco, professoressa di lettere nominata dall’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”, al secondo anno di incarico; Cristina Borghesi, professoressa nominata dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso il Santucce Storm Festival 2026 Leggi anche: Verso il Festival, c'è anche un reggino tra i massaggiatori ufficiali di Casa Sanremo 2026 Sanremo 2026, Eros Ramazzotti verso il Festival a 40 anni da ‘Adesso Tu’Eros Ramazzotti potrebbe tornare sul palco di Sanremo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Santucce, ecco la Giuria 2026; Martedì 17 febbraio a Castiglion Fiorentino nuovo Consiglio…; Martedì 17 febbraio alle 16.30 nuovo Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino. Torna il Santucce storm festivalArezzo, 26 giugno 2024 – Tutto pronto per il primo appuntamento della decima edizione del concorso letterario Santucce Storm Festival. Venerdì 28 giugno alle 17 al Parco Presentini è prevista sia la ... lanazione.it Tanti appuntamenti con il Santucce Storm Festival a Castiglion FiorentinoSabato 16 novembre, alla Chiesa di Sant’Angelo al Cassero alle ore 18.00, l’ospite d’eccezione sarà Carlo Piano Arezzo, 14 novembre 2024 – Tanti appuntamenti con il Santucce Storm Festival a ... lanazione.it È partito il percorso che porterà alla XIIª edizione del Premio Letterario Santuccce Storm Festival. Nel corso del Consiglio Comunale del 17 febbraio è stata approvata all’unanimità la nomina dei tre membri della giuria designati dai Gruppi Consiliari. Si tratta di facebook