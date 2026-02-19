Venezia Maria del Carnevale | 18enne bersaglio di odio online
Amato Martine Diop Bullo, 18enne veneziana, è diventata il bersaglio di insulti razzisti sui social media. La causa è la sua recente nomina come “Maria” del Carnevale di Venezia, scelta che ha scatenato reazioni dure e offensive da parte di alcuni utenti. La giovane ha ricevuto commenti carichi di odio e discriminazione, che hanno attirato l’attenzione sulla diffusione di messaggi razzisti online. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, preoccupate per il clima di intolleranza che si è creato.
Venezia, insulti razzisti alla nuova “Maria” del Carnevale: una pioggia di odio online. Venezia è stata teatro di un episodio di razzismo online che ha colpito Amato Martine Diop Bullo, diciottenne incoronata come nuova “Maria” del Carnevale. La giovane è stata bersaglio di una pioggia di insulti sui canali social del Comune, scatenando un immediato dibattito sulla persistenza del pregiudizio e sulla sicurezza delle figure pubbliche. L’evento è avvenuto nella giornata di oggi, 19 febbraio 2026, in piazza San Marco. L’incoronazione e l’esplosione dell’odio. La cerimonia di incoronazione, svoltasi nel cuore di Venezia, aveva inizialmente suscitato entusiasmo e applausi.🔗 Leggi su Ameve.eu
