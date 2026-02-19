Venezia Maria del Carnevale | 18enne bersaglio di odio online

Amato Martine Diop Bullo, 18enne veneziana, è diventata il bersaglio di insulti razzisti sui social media. La causa è la sua recente nomina come “Maria” del Carnevale di Venezia, scelta che ha scatenato reazioni dure e offensive da parte di alcuni utenti. La giovane ha ricevuto commenti carichi di odio e discriminazione, che hanno attirato l’attenzione sulla diffusione di messaggi razzisti online. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, preoccupate per il clima di intolleranza che si è creato.

Venezia, insulti razzisti alla nuova “Maria” del Carnevale: una pioggia di odio online. Venezia è stata teatro di un episodio di razzismo online che ha colpito Amato Martine Diop Bullo, diciottenne incoronata come nuova “Maria” del Carnevale. La giovane è stata bersaglio di una pioggia di insulti sui canali social del Comune, scatenando un immediato dibattito sulla persistenza del pregiudizio e sulla sicurezza delle figure pubbliche. L’evento è avvenuto nella giornata di oggi, 19 febbraio 2026, in piazza San Marco. L’incoronazione e l’esplosione dell’odio. La cerimonia di incoronazione, svoltasi nel cuore di Venezia, aveva inizialmente suscitato entusiasmo e applausi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venezia, Maria del Carnevale bersaglio di insulti razzisti: il Comune interviene e apre il dibattito sull’inclusione.Martine Diop Bullo, 18enne senegalese eletta Maria del Carnevale di Venezia, è stata presa di mira da insulti razzisti online, scatenando polemiche su inclusione e diversità.

Martine Diop Bullo, Maria del Carnevale 2026, si racconta: «Un onore rappresentare Venezia» | VIDEOMartine Diop Bullo ha ottenuto il titolo di Maria del Carnevale 2026, una vittoria che le apre nuove opportunità nel mondo delle tradizioni veneziane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.