Vasta operazione contro droga e criminalità organizzata a Castellamonte paese ' invaso' dalle pattuglie

Il blitz dei carabinieri a Castellamonte è partito questa mattina, 19 febbraio 2026, a causa di un’intensa attività di spaccio che si era diffusa nel paese. Le forze dell’ordine hanno schierato numerose pattuglie nelle vie principali, controllando case e piazze. L’operazione mira a smantellare un’organizzazione criminale radicata nel territorio. Sono stati sequestrati droga e armi, e alcune persone sono state fermate per interrogatori. La presenza delle forze dell’ordine ha reso il centro cittadino molto frequentato oggi.

Dalla prima mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, è in corso una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Ivrea e del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino sul territorio comunale di Castellamonte. Numerose pattuglie sono dislocate sul territorio, comprendendo anche le frazioni Filia e Sant'Anna Boschi. Si tratterebbe di un blitz contro il traffico di droga e la criminalità organizzata locale. Il bilancio verrà comunicato nelle prossime ore.

