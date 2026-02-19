Roberto Vannacci ha annunciato che si collegherà online da Pisa per la prima riunione del comitato locale di Futuro Nazionale. La scelta di partecipare in videoconferenza mira a coinvolgere direttamente i cittadini e le associazioni della città. La riunione segna l'inizio ufficiale del tesseramento, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento sul territorio. Vannacci invita tutti a partecipare e a sostenere l’iniziativa, che si svolgerà nella sede del partito. La convocazione ha già ricevuto molte adesioni.

Roberto Vannacci sarà in collegamento video a Pisa per la prima assemblea del comitato costituente locale di Futuro Nazionale. L’appuntamento è in programma sabato alle 10 alle Officine Garibaldi, dove prenderà ufficialmente il via il percorso organizzativo del nuovo soggetto politico sul territorio pisano. Ad annunciarlo è il deputato pisano Edoardo Ziello, tra i cinque fondatori del movimento nato dopo la rottura con la Lega. L’iniziativa rappresenta il primo momento pubblico di confronto e presentazione del partito in città, con l’obiettivo di strutturare il comitato locale e avviare le attività politiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vannacci chiama i suoi. Al via il tesseramento. Prima costituente in città

