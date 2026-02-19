Vannacci chiama i suoi Al via il tesseramento Prima costituente in città
Roberto Vannacci ha annunciato che si collegherà online da Pisa per la prima riunione del comitato locale di Futuro Nazionale. La scelta di partecipare in videoconferenza mira a coinvolgere direttamente i cittadini e le associazioni della città. La riunione segna l'inizio ufficiale del tesseramento, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento sul territorio. Vannacci invita tutti a partecipare e a sostenere l’iniziativa, che si svolgerà nella sede del partito. La convocazione ha già ricevuto molte adesioni.
Roberto Vannacci sarà in collegamento video a Pisa per la prima assemblea del comitato costituente locale di Futuro Nazionale. L’appuntamento è in programma sabato alle 10 alle Officine Garibaldi, dove prenderà ufficialmente il via il percorso organizzativo del nuovo soggetto politico sul territorio pisano. Ad annunciarlo è il deputato pisano Edoardo Ziello, tra i cinque fondatori del movimento nato dopo la rottura con la Lega. L’iniziativa rappresenta il primo momento pubblico di confronto e presentazione del partito in città, con l’obiettivo di strutturare il comitato locale e avviare le attività politiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
