Vannacci al 3% | Futuro Nazionale cresce Lega e FdI in calo Referendum più incerto si riduce il divario tra Sì e No

Vannacci ottiene il 3%, segnando una crescita per Futuro Nazionale e creando tensioni nel centrodestra. La partita politica si muove: Lega e FdI perdono terreno, mentre il consenso verso il nuovo movimento si rafforza. I sondaggi indicano anche un calo nel supporto ai referendum, con il divario tra Sì e No che si assottiglia. La sfida tra le forze politiche si fa più incerta, e le preferenze degli elettori continuano a cambiare rapidamente. La situazione resta molto fluida e difficile da prevedere.

Vannacci Consolida il Consenso: Futuro Nazionale al 3%, Scossa nel Centrodestra. Il panorama politico italiano continua a mostrare segni di dinamismo, con l'affermazione di nuove formazioni e una ridistribuzione delle preferenze degli elettori. Il partito Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, si attesta al 3% delle intenzioni di voto, mentre si registra una flessione di alcuni partiti tradizionali e un avvicinamento tra sostenitori e oppositori del referendum costituzionale. Il Quadro Generale: Fluttuazioni e Nuovi Equilibri. L'analisi delle rilevazioni più recenti rivela un quadro in costante evoluzione.