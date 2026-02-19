Vance | Il Board of Peace porterà grande prosperità per gli Stati Uniti – Il video

Vance ha affermato che il Board of Peace porterà grande prosperità negli Stati Uniti, spiegando che la decisione deriva da una serie di incontri recenti. Durante un evento pubblico a Washington, ha sottolineato come le nuove iniziative mirino a rafforzare l’economia e migliorare la sicurezza nazionale. Ha anche aggiunto che questa strategia coinvolge investimenti e collaborazioni con partner internazionali, con l’obiettivo di creare posti di lavoro e stabilizzare il mercato. Vance ha concluso dicendo che il futuro del paese dipende da queste scelte.

(Agenzia Vista) Wasahington, 19 febbraio 2026 "Credo sia importante che il popolo americano comprenda perché siamo qui oggi. Siamo qui, certo, per salvare vite e per promuovere la pace, ma anche perché questo genera una straordinaria prosperità per gli Stati Uniti. I Paesi qui rappresentati valgono migliaia di miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti, investimenti che non sarebbero stati possibili senza la leadership del Presidente e il suo impegno a favore della pace. Le economie presenti sostengono milioni di posti di lavoro americani: persone che producono beni nelle fabbriche statunitensi, realizzati da lavoratori americani.🔗 Leggi su Open.online

“Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti: per questo è incompatibile con la nostra Costituzione”Il Board of Peace, voluto dall’amministrazione Trump, crea tensioni anche in Italia.

