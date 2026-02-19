Lunedì, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato l’obiettivo di far diventare lo yuan una valuta internazionale, motivato dalla crescente influenza economica del Paese. In un discorso pubblico, Xi ha sottolineato che la forza di una nazione si misura anche dalla diffusione della sua moneta nel commercio globale. Per raggiungere questo traguardo, la Cina sta valutando l’uso di valute digitali e piattaforme alternative, puntando a ridurre la dipendenza dal dollaro. La strategia mira a rafforzare la posizione finanziaria del paese sui mercati mondiali.

«Cosa costituisce una nazione finanziariamente forte? Innanzitutto, una moneta potente, ampiamente utilizzata nel commercio internazionale e con lo status di valuta di riserva globale». Parola di Xi Jinping, in un discorso ai quadri della leadership cinese pubblicato a inizio febbraio su Qiushi, la rivista teorica del Partito comunista. Nel pieno di una fase di trasformazione degli equilibri monetari internazionali, la Cina rilancia dunque con forza le proprie ambizioni sull’internazionalizzazione dello yuan, all’interno di una più ampia sfida al predominio globale del dollaro statunitense. Non tanto una guerra valutaria, quanto un processo ritenuto ineludibile per ridurre la propria vulnerabilità sistemica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Valuta digitale e piattaforme alternative, Xi vuole lo yuan internazionale

Scuola digitale, cosa fanno le scuole europee migliori: prevedere un’alternanza strutturata tra online e offiline, poche piattaforme per limitare lo stress. Lo studioLe scuole europee migliori puntano su un’alternanza ben strutturata tra lezioni in presenza e online, evitando di sovraccaricare studenti e insegnanti con troppe piattaforme.

La scuola digitale stanca, non perché è digitale ma perché non ha più pause. Docenti e studenti sempre connessi tra registri, piattaforme, stress e disturbi del sonnoGli insegnanti e gli studenti si sentono sopraffatti dalla continua connessione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.