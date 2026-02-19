La tempesta atlantica Pedro ha colpito duramente la Valtellina, causando il blocco della Strada statale 38 dello Stelvio. Le forti nevicate hanno riempito la carreggiata, creando lunghe code di veicoli in attesa di passare verso Bormio. Le squadre di emergenza sono al lavoro per sgomberare la strada e garantire il passaggio. Le condizioni meteo continuano a peggiorare, rendendo difficile il traffico e i soccorsi. La situazione resta critica e monitorata dalle autorità locali.

Sondrio, 19 febbraio 2026 – Non solo la Valsassina, la tempesta atlantica denominata Pedro sta investendo, in queste ore, anche Valtellina e Valchiavenna. Neve a bassa quota con forti disagi si sono registrati stamani in località Campone, a Tirano (in provincia di Sondrio), dove la bufera ha fatto finire di traverso alcuni mezzi pesanti non attrezzati bloccando la circolazione sulla strada statale 38 dello Stelvio che conduce a Bormio dove sono in corso le gare di Milano-Cortina 2026. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per la viabilità in tilt. Diversi i passi alpini chiusi o transitabili a fatica solo con catene montate per le fitte nevicate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valtellina nella bufera di neve, in tilt la Strada statale 38 dello Stelvio: lunghe code verso Bormio

Incidente, auto ribaltata in FiPiLi. Traffico in tilt, lunghe code verso FirenzeQuesta sera la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno rimane ingolfata dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio.

Maxi tamponamento tra sei auto sulla Statale 36: lunghe code verso MilanoQuesta mattina, sulla Statale 36, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sei auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.