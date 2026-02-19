Valle d’Aosta scialpinisti travolti da valanga a Punta Leysser | soccorso alpino complesso un ferito grave

Una valanga si è staccata oggi a Punta Leysser, in Valle d’Aosta, travolgendo due scialpinisti. La massa di neve ha causato il ferimento grave di uno dei partecipanti, mentre l’altro ha riportato ferite meno serie. Il soccorso alpino è intervenuto con tecniche complesse per raggiungere i coinvolti, bloccati sotto la neve. La scena si è svolta in un’area impervia e difficile da raggiungere, rendendo le operazioni di salvataggio particolarmente delicate. La giornata si presenta complicata per le operazioni di soccorso in alta quota.

Valle d'Aosta, Valanga a Punta Leysser: Due Scialpinisti Feriti, Soccorso Complesso. Una valanga si è staccata oggi, 19 febbraio 2026, a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, coinvolgendo un gruppo di scialpinisti. Due di loro hanno riportato ferite, uno in condizioni gravi, mentre l'altro è stato valutato dal personale medico. Le operazioni di soccorso, rese difficili dalle condizioni meteorologiche avverse, hanno impegnato il soccorso alpino valdostano. La Dinamica dell'Incidente. L'evento si è verificato intorno alle 13:30, quando una massa di neve ha travolto cinque scialpinisti che si trovavano a un'altitudine di 2550 metri.

Valle d’Aosta, tragedia sul Vesses: valanga uccide due sciatori, un ferito grave. Soccorso alpino in azione.Una valanga si è staccata questo pomeriggio nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando la morte di due sciatori e il ferimento grave di un altro.

