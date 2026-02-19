La Nazionale giamaicana di bob a quattro partecipa ai Giochi invernali di Milano-Cortina, portando una sorpresa che fa parlare di sé. La squadra, famosa per le imprese estreme in un sport insolito per il clima caldo del Caraibi, si prepara a sfidare atleti di tutto il mondo. Il loro arrivo ha attirato l'attenzione di molti appassionati, curiosi di vedere se riusciranno a mantenere le promesse di emozioni forti e imprevedibili. Restano in attesa di scoprire come si comporteranno sulle piste italiane.

Non saranno mai gli headliner, ma in una lineup di un “festival” di punta come le Olimpiadi invernali 2026 non potevano mancare: la leggendaria Nazionale giamaicana di bob a quattro. Sono proprio loro, The Hottest Thing on Ice: dai mari caraibici, a Calgary 1988, spuntò un team che nel giro di poco tempo diventò un fenomeno pop, al punto di ispirare un film, Cool Runnings. Li troveremo anche a Milano-Cortina, per la loro sesta partecipazione assoluta ai Giochi d’inverno. Insieme al bob a quattro maschile, la Giamaica ha qualificato anche il bob a due maschile e il monobob femminile. Un romanzo vero e proprio, che come tutti i romanzi non segue linee dritte e prevedibili, ma deve aggiungerci un pizzico di drama: la Federazione ha annunciato il gaudium magnum della qualificazione accompagnandolo a una richiesta di fondi, che permetterebbero di coprire i costi di viaggio e dell’attrezzatura sportiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vale la pena di seguire le Olimpiadi anche solo per vedere in azione la Nazionale giamaicana di bob a quattro

