Valdera il 2025 della Polizia locale | stabili i rilievi degli incidenti stradali svolti 249 accertamenti ambientali

Nel 2025, la Polizia locale dell’Unione Valdera ha mantenuto stabile il numero di incidenti stradali, con pochi cambiamenti rispetto all’anno precedente. Durante l’anno, gli agenti hanno eseguito 249 controlli ambientali, tra cui verifiche su rifiuti e emissioni. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata anche sulla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida. Le attività quotidiane si sono svolte in un territorio che comprende più di 82 comuni. La loro attenzione rimane puntata sulla sicurezza di cittadini e visitatori.

Nel corso del 2025 la Polizia locale dell’Unione Valdera ha confermato un ruolo centrale nella tutela della sicurezza, della legalità e della qualità della vita dei cittadini, operando su un territorio complesso di oltre 82.000 abitanti e 657 km quadrati di estensione. SICUREZZA STRADALE E SINISTRI. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza della circolazione stradale. Nel 2025 sono stati rilevati 589 sinistri stradali, dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-2,32%), ma con un aumento delle persone ferite, che salgono a 300 (+4,62%), e 2 vittime, contro 1 nel 2024.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La Polizia locale traccia il bilancio del 2025: "Incidenti stradali aumentati del 10%"La Polizia locale di Bari ha presentato il bilancio del 2025, evidenziando un aumento del 10% degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente.

Bilancio della polizia locale di Carpi: calano le sanzioni e gli incidenti stradaliIl bilancio della polizia locale di Carpi per il 2025 evidenzia una diminuzione delle sanzioni e degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente.

