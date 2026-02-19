Valanga in Valle d' Aosta soccorsi in azione a Punta Paletta

Una valanga si è staccata giovedì a Punta Paletta, in Valle d'Aosta, causando l'intervento dei soccorritori. La slavina si è verificata intorno alle 13.30, coinvolgendo un gruppo di escursionisti che si trovava in zona. Le operazioni di soccorso sono complicate dalla nebbia, dal forte vento e dalle placche di neve instabili. I soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf cercano di individuare eventuali persone sotto la neve. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

Valanga a Punta Paletta (Saint-Nicolas), in Valle d’Aosta, giovedì mattina intorno alle 13.30. L’intervento del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf è reso difficile dalla scarsa visibilità in quota, dal vento forte e dalla presenza di placche ventate. L’elicottero non è potuto arrivare nel luogo esatto e quindi otto soccorritori sono stati lasciati 500 metri più in basso, raggiungendo il luogo con tecnica scialpinistica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valanga in Valle d'Aosta, soccorsi in azione a Punta Paletta Valle d’Aosta, tragedia sul Vesses: valanga uccide due sciatori, un ferito grave. Soccorso alpino in azione.Una valanga si è staccata questo pomeriggio nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando la morte di due sciatori e il ferimento grave di un altro. Valle d’Aosta, scialpinisti travolti da valanga a Punta Leysser: soccorso alpino complesso, un ferito grave.Una valanga si è staccata oggi a Punta Leysser, in Valle d’Aosta, travolgendo due scialpinisti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Impressionante soffio di valanga in Val Veny (Valle d'Aosta); Impressionante soffio di valanga in Val Veny (Valle d'Aosta); Valanga in Val d'Aosta, due sciatori morti. Una terza persona molto grave trasferita a Torino; Domenica nera: valanga a Courmayeur, due morti e un ferito trasferito a Torino. Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista tedescoErano circa le 13,30 quando alla Centrale unica del soccorso valdostano è arrivata la chiamata di una richiesta di aiuto da parte di un gruppo di scialpinisti tedeschi che erano stati coinvolti nella ... ansa.it Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinistaE' morto all'ospedale di Aosta lo scialpinista travolto oggi pomeriggio da una valanga sotto punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarl ... quotidiano.net BISOGNA RIPORTARE LE PATTUGLIE SULLA STRADA, CON LA PALETTA IN MANO A FARE I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE, SOPRATUTTO NOI DELLA POLIZIA LOCALE. ANCHE NEI PICCOLI CENTRI, MAGARI ORGANIZZANDO PATTUGLIE CON facebook