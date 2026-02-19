Valanga in Valle d’Aosta | morto uno degli scialpinisti coinvolti

Una valanga in Valle d’Aosta ha causato la morte di uno scialpinista. La slavina si è staccata durante una gita in montagna, travolgendo due persone. Uno dei due è stato trovato senza vita sotto la neve, mentre l’altro è stato portato in ospedale e si trova in condizioni stabili. La zona, frequentata da appassionati, era molto battuta in questa stagione. Le ricerche sono ancora in corso per verificare se ci siano altri coinvolti. La neve fresca ha reso difficile l’intervento dei soccorritori.

Non c'è stato niente da fare per lo scialpinista che nel primo pomeriggio di oggi è stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta, nel Comune di Saint Nicolas, sotto punta Paletta. Dopo i soccorsi tempestivi, l'uomo era stato trasferito nell'ospedale di Aosta, dove i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma le lesioni riportate nell'incidente erano troppo gravi e incompatibili con la vita. Una tragedia che, ancora una volta, dimostra l'imprevedibilità e la potenza della natura. Una normale giornata trascorsa tra le candide vette valdostane, con la speranza di rilassarsi e staccare per almeno 24 ore dalla velocità e dallo stress della vita di tutti i giorni, si è trasformata improvvisamente in un incubo da cui non è possibile svegliarsi.