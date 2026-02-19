Valanga a Punta Leysser muore uno scialpinista | coinvolto un gruppo di cinque persone

Un scialpinista è morto ieri in Valle d’Aosta, colpito da una valanga avvenuta sulla Punta Leysser. La slavina ha coinvolto un gruppo di cinque persone che stava salendo la montagna. Nonostante i soccorsi siano intervenuti subito, l’uomo non ce l’ha fatta. La massa di neve, staccatasi improvvisamente, ha travolto anche altri membri del gruppo, che sono riusciti a mettersi in salvo. Le ricerche continuano per verificare se ci siano altri feriti o dispersi tra i partecipanti.

Tragedia in Valle d'Aosta, dove uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga nella zona di Punta Leysser, a circa 2.550 metri di quota. L'incidente si è verificato nel corso della giornata durante un'escursione in alta montagna. L'uomo è stato individuato e estratto dalla massa nevosa in condizioni gravissime dai soccorritori, ma è deceduto poco dopo il trasporto in Pronto Soccorso, nonostante i tentativi di rianimazione. La slavina ha coinvolto complessivamente cinque scialpinisti. Oltre alla vittima, un'altra persona è rimasta ferita ed è attualmente sottoposta ad accertamenti diagnostici, con condizioni giudicate non gravi.