Valanga a Punta Leysser muore uno scialpinista | coinvolto un gruppo di cinque persone

Da thesocialpost.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un scialpinista è morto ieri in Valle d’Aosta, colpito da una valanga avvenuta sulla Punta Leysser. La slavina ha coinvolto un gruppo di cinque persone che stava salendo la montagna. Nonostante i soccorsi siano intervenuti subito, l’uomo non ce l’ha fatta. La massa di neve, staccatasi improvvisamente, ha travolto anche altri membri del gruppo, che sono riusciti a mettersi in salvo. Le ricerche continuano per verificare se ci siano altri feriti o dispersi tra i partecipanti.

Tragedia in Valle d’Aosta, dove uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga nella zona di Punta Leysser, a circa 2.550 metri di quota. L’incidente si è verificato nel corso della giornata durante un’escursione in alta montagna. L’uomo è stato individuato e estratto dalla massa nevosa in condizioni gravissime dai soccorritori, ma è deceduto poco dopo il trasporto in Pronto Soccorso, nonostante i tentativi di rianimazione. La slavina ha coinvolto complessivamente cinque scialpinisti. Oltre alla vittima, un’altra persona è rimasta ferita ed è attualmente sottoposta ad accertamenti diagnostici, con condizioni giudicate non gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

valanga a punta leysser muore uno scialpinista coinvolto un gruppo di cinque persone
© Thesocialpost.it - Valanga a Punta Leysser, muore uno scialpinista: coinvolto un gruppo di cinque persone

Travolto da una valanga, muore uno scialpinista di 50 anniNella mattinata di oggi, sulle Piccole Dolomiti a Recoaro Terme, un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga durante un’escursione di scialpinismo.

Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque si salvanoDue slavine si sono staccate nel primo pomeriggio a Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l'Austria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Valanga a Rhêmes-Notre-Dame, ancora in corso l'evacuazione in elicottero di circa 250 persone rimaste bloccate; Valanga a Rhêmes-Notre-Dame, l’ex sindaco Fulvio Centoz: Ospitata una famiglia e alcuni ragazzi dello sci club; Valanga a Rhêmes-Notre-Dame, due finestre di apertura della strada regionale 24.

valanga a punta leysserValanga a Punta Leysser travolge cinque scialpinisti: un morto, un ferito e tre illesiAlle 13:30 di oggi, giovedì 19 febbraio, una valanga si è staccata da Punta Leysser, sopra Saint-Nicolas, a 2550 metri di quota. La neve ha travolto un gruppo composto da cinque scialpinisti di nazion ... rainews.it

valanga a punta leysserValanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista tedescoErano circa le 13,30 quando alla Centrale unica del soccorso valdostano è arrivata la chiamata di una richiesta di aiuto da parte di un gruppo di scialpinisti tedeschi che erano stati coinvolti nella ... ansa.it