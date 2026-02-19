Usa Trump su Jesse Jackson | Un tipo particolare ma un brav' uomo

Donald Trump ha ricordato il defunto leader dei diritti civili Jesse Jackson come " un tipo davvero particolare ", ma "un brav'uomo". Il presidente americano ha tenuto un discorso durante un evento alla Casa Bianca per celebrare il 'Mese della Storia Afroamericana'. "Jesse era un tipo particolare, ve lo assicuro. Era un personaggio, ma era un uomo buono. Era u n vero eroe ", ha dichiarato Trump. "Era socievole e amava sinceramente le persone. Era una forza della natura, una persona che ci mancherà moltissimo ", ha aggiunto.