Usa Trump | Amo Nicki Minaj la sua pelle è così bella

Durante un evento alla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato di amare Nicki Minaj, lodando la sua pelle come “così bella”. La scelta di invitare la rapper al ricevimento, dedicato al Mese della Storia Afroamericana, ha attirato l'attenzione dei media. Trump ha anche commentato positivamente le qualità artistiche di Minaj, sottolineando quanto apprezzi la sua presenza. La cantante si è esibita in un breve discorso, mentre i presenti hanno applaudito la sua partecipazione. La scena si è svolta davanti a numerosi ospiti, tra cui leader e rappresentanti della comunità afroamericana.

Il presidente americano Donald Trump ha ospitato un ricevimento alla Casa Bianca in occasione del ' Mese della Storia Afroamericana '. Un'occasione che arriva meno di due settimane dopo aver scatenato una protesta bipartisan pubblicando sui social media un video razzista che raffigurava l'ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle come due scimmie. Trump non ha fatto alcun riferimento al video, né a Barack Obama, il primo presidente afroamericano della Nazione, ma ha parlato di altri afroamericani che hanno fatto la storia. Il tycoon ha citato alcuni afroamericani di spicco tra i suoi sostenitori, tra cui Mike Tyson, Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali e, in particolare, si è soffermato sulla rapper Nicki Minaj, che recentemente si era autodefinita "la più grande sostenitrice del presidente".