Usa in posizione d’attacco contro Teheran | Trump davanti alla scelta che può cambiare il mondo

L’ex presidente Donald Trump ha criticato duramente Teheran, accusando l’Iran di destabilizzare la regione con le sue attività militari. La sua presa di posizione arriva in un momento di crescente tensione tra Washington e Teheran, che si intensifica con le recenti manovre militari iraniane nel Golfo Persico. Trump ha sottolineato come le decisioni di Teheran possano avere conseguenze globali, mettendo in allerta gli alleati statunitensi. La situazione rimane delicata e le scelte sul tavolo potrebbero cambiare gli equilibri internazionali.

L’attuale scenario geopolitico sta attraversando una fase di tensione estrema che vede come protagonisti principali gli Stati Uniti d’America e l’Iran. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come il New York Times e rilanciato dalle agenzie di stampa internazionali, il Pentagono avrebbe già disposto il posizionamento strategico delle proprie forze militari in vista di un potenziale attacco contro obiettivi iraniani. La notizia, trapelata nelle prime ore del 19 febbraio 2026, delinea un quadro di allerta massima nel quale le pedine sulla scacchiera mediorientale sembrano essere state mosse per garantire una capacità di intervento immediata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

