Usa in Iran caccia portaerei 13 navi da guerra lanciamissili | tutta la forza in Medio Oriente per l' attacco
L'Iran ha rafforzato il suo schieramento militare in Medio Oriente, portando in mare 13 navi da guerra e numerosi caccia. La decisione deriva dall'aumento delle tensioni nella regione, con l’obiettivo di mostrare potenza e deterrenza. La presenza di questa flotta si concentra principalmente nel Golfo Persico, vicino alle rotte commerciali strategiche. La mossa ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati occidentali, che monitorano attentamente gli sviluppi. La regione si prepara a una possibile escalation militare.
Oltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto. La potenza di fuoco aerea che gli Usa di Donald Trump stanno schierando in Medio Oriente, mentre il presidente minaccia la possibilità di un intervento contro l'Iran in caso di un mancato accordo sui piani nucleari di Teheran, è la maggiore dai tempi dell'invasione dell'Iraq nel 2003. A riportarlo è il Wall Street Journal, che così come altri media ha analizzato in dettaglio, sulla base di fonti militari e sistemi aperti di tracciamento, portata e caratteristiche di questa «big armada» (come l'ha chiamata Trump stesso).🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, l’Ue colpisce i Pasdaran
