Ursula Corbero la Tokyo della serie La casa di carta è diventata mamma | il piccolo Dante è nato dall' amore con il compagno Chino Darín

Ursula Corbero, la Tokyo della serie La casa di carta, è diventata mamma: dall’amore con il compagno, l’attore argentino Chino Darín, è nato il piccolo Dante. Ursula Corbero è mamma: è nato Dante. L’attrice 37enne aveva annunciato a settembre di essere incinta, e nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram una foto del nuovo nato in braccio al papà: « Ciao papà », è il commento a corredo del tenero scatto. Il bambino è nato alla Clínica Corachán di Barcellona, e Corbero aveva già pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto che la ritraeva per le strade di Barcellona con la carrozzina: « Sono una mamma », aveva scritto. 🔗 Leggi su Amica.it
