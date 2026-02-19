Uomo freddato davanti a casa mentre stava rientrando | è dramma in Italia
Tonino Pireddu, 38 anni, è stato ucciso mercoledì sera davanti alla sua casa a Orani, in provincia di Nuoro. La causa del decesso è un colpo di arma da fuoco sparato mentre tornava a casa. La scena si è svolta in un quartiere tranquillo, lasciando i residenti sconvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma ancora non ci sono testimoni o sospetti identificati. Il delitto ha sconvolto l’intera comunità locale, che cerca di capire cosa sia successo.
Un omicidio è stato registrato nella serata di mercoledì 18 febbraio a Orani, in provincia di Nuoro. La vittima è Tonino Pireddu, 38 anni, operaio originario del paese. L’uomo è stato colpito da più colpi d’arma da fuoco davanti alla propria abitazione, in un’area del centro storico lungo corso Italia. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, Pireddu era rientrato a casa insieme alla compagna. La donna sarebbe entrata nell’abitazione, mentre lui si sarebbe spostato nuovamente verso l’auto per prendere un oggetto. In quel momento sarebbero stati esplosi i colpi, che lo avrebbero raggiunto alla schiena. 🔗 Leggi su Tvzap.it
