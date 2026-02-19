Nicole Belloni ha deciso di parlare dopo le voci sulla presunta separazione da Flavio Ubirti, nato poco tempo fa nello studio di Uomini e Donne. Secondo alcune fonti, i due sarebbero già in crisi, ma lei ha smentito categoricamente, spiegando di aver attraversato solo un momento di difficoltà. Nicole ha anche aggiunto di aver trascorso un weekend con Flavio, dimostrando che la loro relazione prosegue. La coppia continua a frequentarsi, nonostante i rumors circolati nelle ultime settimane.

Nicole Belloni e Flavio Ubirti sono una delle coppie più recenti nate a Uomini e Donne, uscita dallo studio da poche settimane. All’inizio i due erano apparsi molto complici, ma negli ultimi giorni qualcosa ha fatto storcere il naso ai fan. Una presenza social meno “di coppia”, un’atmosfera percepita come più fredda e soprattutto un dettaglio che non è passato inosservato. In molti, infatti, hanno notato che avrebbero trascorso San Valentino separati, alimentando l’idea di una possibile crisi. Uomini e Donne: chi potrebbe essere la nuova famosissima tronista Il sospetto dei fan di Uomini e Donne su Flavio Ubirti e Nicole Belloni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Flavio e Nicole si sono già separati? Lei fa chiarezza

Uomini e Donne, Flavio e Nicole si sono già lasciati? Come procedeFlavio Ubirti e Nicole Belloni sono al centro delle conversazioni di Uomini e Donne, anche se il percorso tra loro non è ancora stato mostrato in televisione.

Uomini e Donne, rottura tra Flavio e Nicole? Parla leiFlavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati.

UOMINI E DONNE SHOCK: FLAVIO E NICOLE GIÀ IN CRISI DOPO LA SCELTA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.