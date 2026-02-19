Paola Fatuzzo, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne 20252026, è al centro dell’attenzione per la sua personalità e il suo stile di vita. Nata e cresciuta a Palermo, ha 52 anni e lavora come insegnante di yoga. Nei suoi profili social condivide spesso foto delle sue sessioni e momenti di relax in Sicilia. La sua presenza nel programma ha suscitato curiosità tra i fan, che vogliono scoprire di più sulla sua storia e i suoi interessi. La sua esperienza nel dating show continua a catturare l’attenzione del pubblico.

Tra le dame che stanno attirando più attenzione nel Trono Over di Uomini e Donne 20252026 c’è Paola Fatuzzo. Il pubblico ha iniziato a parlarne soprattutto per la conoscenza avviata con Edoardo, cavaliere che in questa stagione è finito spesso al centro di nuove frequentazioni e scelte che hanno fatto discutere. Di lei non è stato detto tutto in puntata, ma tra dettagli personali e profilo social qualcosa si può già ricostruire sulla sua vita privata. Ex dama annuncia la convivenza dopo la triste esperienza a U&D Uomini e Donne: dove vive Paola. Tra le curiosità più cercate c’è proprio la provenienza: Paola vive a Catania. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Paola Fatuzzo: età, lavoro, social e provenienza

Uomini e Donne 2026, chi è Paola (dama): età, cognome, Instagram, lavoroPaola, dama di Uomini e Donne 2026, è una donna con i capelli lunghi e neri, partecipante al Trono Over dell'edizione 20252026.

Uomini e Donne, chi è Gabriele: età, lavoro, social e curiositàGabriele, 45enne di Milano, ha attirato l’attenzione di pubblico e commentatori grazie alla sua presenza nel Trono Over di Uomini e Donne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.