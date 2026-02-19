Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. La trasmissione si concentra su troni classico e over, con protagonisti che cercano l’amore tra confronti e confronti diretti. La puntata di oggi si svolge in un clima di attesa, con molti protagonisti pronti a svelare nuovi sentimenti. La diretta streaming permette di seguire ogni momento in tempo reale. Chi sarà il prossimo a trovare un legame sincero? La risposta arriverà tra poche ore.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 19 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno di Agnese e Roberto per raccontare la loro storia d’amore. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista si confronta con Simone che vuole abbandonare il programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 19 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (19 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (19 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVEcco le anticipazioni e le news di oggi, 19 gennaio 2026, su Uomini e Donne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.