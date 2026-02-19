Unione | ripartono i laboratori per progettare e creare un videogioco

L’Unione della Romagna Faentina riavvia i laboratori di creazione di videogiochi, dopo il grande riscontro dello scorso anno. Questa iniziativa, chiamata ‘Gamecraft’, coinvolge bambini e ragazzi in attività pratiche di progettazione, programmazione e design digitale. Un esempio concreto riguarda un gruppo di studenti che ha già sviluppato un gioco ambientato nella loro città. I laboratori si svolgono nei locali degli Laboratori Urbani Digitali e puntano a stimolare le capacità creative e tecniche dei partecipanti. La ripresa delle attività è prevista per il prossimo mese.

Dopo il successo dello scorso anno, torna 'Gamecraft' il laboratorio educativo-formativo proposto fra le diverse attività del progetto Laboratori Urbani Digitali dell' Unione della Romagna Faentina. 'Gamecraft' è rivolto ai giovanissimi di età tra gli 11 e i 15 anni che vivono nei sei Comuni dell'Unione con l'obiettivo di avvicinarli e in modo educativo e divertente alla cultura digitale con un approccio innovativo alla progettazione di videogame. Questa esperienza pratica della durata di tre ore sarà guidata dagli esperti Samuele Bertani, instructional designer della cooperativa bolognese Indici Opponibili e responsabile Ser.