Unimpresa l’impatto del decreto ‘Energia’ può arrivare a 7 miliardi La stima supera le stime dell’Esecutivo

Unimpresa ha calcolato che il decreto ‘Energia’ potrebbe causare una perdita di circa 7 miliardi di euro tra il 2026 e il 2027. La stima supera le previsioni dell’Esecutivo e include non solo i sussidi diretti alle bollette, ma anche l’impatto sui prezzi di mercato dell’energia. La direttiva rischia di influenzare significativamente il costo dell’elettricità e del gas per le imprese e le famiglie italiane. Si attendono ora le reazioni delle associazioni di categoria e dei consumatori.

"L'impatto complessivo del decreto su energia elettrica e gas può arrivare a circa 7 miliardi di euro nel biennio 2026-2027, considerando non solo i trasferimenti diretti in bolletta ma anche gli effetti sistemici sulle dinamiche di prezzo all'ingrosso". All'indomani dall'approvazione del decreto Energia da parte del Governo, Unimpresa ha analizzato il testo del provvedimento e le misure contenute nella legge. Stima supera indicazioni dell'Esecutivo. E "la stima" del Centro Studi "supera le indicazioni ufficiali diffuse dall'Esecutivo perché include l'intera trasmissione delle misure sul mercato elettrico e del gas.