Unimore si aggiudica tre borse Marie Curie finanziate dall’Unione europea

Unimore ha ottenuto tre borse Marie Curie grazie a un finanziamento dell’Unione Europea. La Commissione Europea ha annunciato i vincitori della selezione Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2025, che fa parte del programma Horizon Europe. Le borse permetteranno a ricercatori di condurre studi avanzati in diversi settori. Tra i progetti premiati, uno riguarda lo sviluppo di tecnologie sostenibili per l’ambiente. La decisione conferma l’impegno dell’università nel supportare la ricerca innovativa e internazionale. La notizia si aggiunge alla lista di successi di Unimore nel campo scientifico.

I progetti selezionati portano a Modena e Reggio Emilia ricercatrici e ricercatori internazionali e sviluppano linee di studio tra storia culturale, digital humanities, reti transnazionali e studi religiosi La Commissione Europea ha pubblicato i risultati della call Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2025, parte di Horizon Europe. Si tratta delle più importanti e competitive opportunità di finanziamento post-doc bandite dalla Commissione europea, che quest’anno ha finanziato 1.610 ricercatrici e ricercatori post-doc, per un budget complessivo pari a 404,3 milioni di euro, a fronte di 17.🔗 Leggi su Modenatoday.it

