Un’IA democratica e sicura Cosa è emerso dall’AI Impact Summit di New Delhi

All’AI Impact Summit di New Delhi, leader del settore e capi di Stato si sono riuniti per discutere delle sfide legate all’intelligenza artificiale. La principale richiesta è chiara: sviluppare un’IA accessibile e sicura, che possa favorire il progresso di tutti. Durante l’evento, sono state presentate proposte concrete per regolamentare l’uso delle tecnologie avanzate e garantire trasparenza. La discussione si concentra ora sulla creazione di un sistema che protegga i diritti degli utenti e favorisca l’innovazione.

All' AI Impact Summit di New Delhi si ritrovano i pesi massimi del settore e diversi capi di Stato. La richiesta è unanime: la tecnologia deve essere un bene collettivo, messa a disposizione di tutti. Per ridurla a un aggettivo, deve essere democratica. A dirlo in modo esplicito durante il vertice – giunto alla sua quarta edizione – è anzitutto il padrone di casa, il padrone di casa Narendra Modi. "L'intelligenza artificiale deve diventare uno strumento di inclusione e di nuove capacità, in particolare per il Sud del mondo", afferma il primo ministro indiano. "Stiamo entrando in una nuova era nella quale gli esseri umani e i sistemi artificiali stanno già collaborando, creando, lavorando ed evolvendo insieme".

