Una tartaruga scappa dalle fiamme a velocità record | il video di Leo diventa virale e invita alla prudenza i proprietari di animali esotici

Una tartaruga ha corso via dalle fiamme a Fullerton, California, dopo che il fuoco ha avvolto il giardino della famiglia di Leo. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta, ma le fiamme hanno minacciato di distruggere tutto, compresa l’animale domestico. Leo ha filmato il tentativo della tartaruga di mettersi in salvo, catturando un momento incredibile di sopravvivenza. Il video, condiviso online, ha attirato migliaia di visualizzazioni, portando molti proprietari di animali esotici a riflettere sulla sicurezza dei loro amici a quattro zampe.

Mentre una famiglia di Fullerton, in California, stava festeggiando il Super Bowl lontano da casa, nel loro giardino si consumava una scena che sarebbe diventata virale in tutto il mondo. Leo, una testuggine africana (o testuggine sulcata) di tre anni, si è trovata improvvisamente al centro di un'emergenza quando una lampada riscaldante nel suo recinto è caduta, scatenando un incendio. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano qualcosa di inaspettato: il suo piccolo recinto avvolto dalle fiamme e, davanti, Leo che avanza con una rapidità decisamente insolita per la sua specie.