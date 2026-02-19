Una società dell' Nms è stata acquistata da un colosso farmaceutico francese

Nerpharma, azienda farmaceutica del gruppo Nms, è stata acquistata da un gigante francese del settore. La mossa arriva dopo che il fondo d’investimento cinese ha deciso di vendere la società, che produce farmaci generici. La transazione, conclusa nelle ultime settimane, coinvolge un investimento di diversi milioni di euro. Nerpharma continuerà a operare con il suo team attuale, ma con nuovi capitali e una presenza più forte nel mercato europeo. L’accordo segna un cambio importante per l’azienda e il suo futuro.

Si tratta di Benta che ha acquisito Nerpharma, l'azienda di produzione farmaceutica del gruppo che fa ricerca sulle molecole anticancro Novità per Nerpharma, l'azienda di produzione farmaceutica del gruppo Nms (in mano a un fondo d'investimento cinese). La società è stata acquisita dalla francese Benta. L'operazione è stata annunciata con una nota nella giornata di mercoledì 18 febbraio e "rappresenta un importante passo avanti nell'espansione delle attività europee di Benta. Ci permetterà di potenziare le nostre competenze nelle terapie complesse, come i biologici e i prodotti ad alta potenza, rafforzando al contempo la nostra rete di clienti internazionali.