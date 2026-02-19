Una potenza di equilibro nell’ordine post-atlantico di Giulio Gambino

Giulio Gambino spiega che la stretta collaborazione tra Stati Uniti ed Europa si è consolidata nel tempo come il nucleo dell’ordine globale. Questa alleanza, che dura da più di settant’anni, ha sostenuto un equilibrio di potere basato su interessi condivisi e valori comuni, come la democrazia e il rispetto delle leggi internazionali. La relazione si è rafforzata attraverso accordi commerciali e alleanze militari, diventando il punto di riferimento per la stabilità mondiale. Ora, questa partnership si trova a un punto di svolta.

Per oltre settant'anni la relazione politica, commerciale, diplomatica tra Stati Uniti ed Europa è stata il pilastro implicito dell'ordine internazionale: non soltanto un'alleanza militare o commerciale, ma una comunanza di valori politici, giuridici e culturali riassunta nella formula, potente quanto ambigua, di "Occidente". Oggi quella formula vacilla. Non perché l'America sia improvvisamente divenuta un avversario dell'Europa, ma perché la natura del suo ruolo si è trasformata, e con essa l'idea stessa di ciò che chiamiamo Occidente. L'ascesa di Donald Trump – più che un incidente – appare ormai come l'emersione di una tendenza profonda della politica americana.