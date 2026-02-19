Una nuova vita chiude in bellezza | con quanto vince la serata
Il film dedicato a Fabrizio De André con Luca Marinelli ha conquistato il pubblico mercoledì sera su Rai1, raccogliendo una media di circa 1,5 milioni di spettatori. La scelta di trasmettere questa pellicola ha attirato molti telespettatori, desiderosi di rivivere le storie del cantautore genovese. La serata si è conclusa con un buon riscontro di pubblico, superando altri programmi concorrenti. La proiezione ha dimostrato ancora una volta l’interesse per le biografie cinematografiche italiane. La scena si sposta ora sulla prossima programmazione, attesa dai telespettatori.
Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Fabrizio De André – Principe libero con Luca Marinelli segnare una media di 1.845.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 la serie Una Nuova Vita con Anna Valle e Daniele Pecci conquista una media di 3.068.000 spettatori pari a uno share del 22.0%, vincendo la serata. Su Rai2 Notti Olimpiche intrattiene una media di 961.000 spettatori pari al 6.0%. Su Italia1 il film Kingsman – Secret Service segna 789.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (846.000 – 4.2%), Chi l'ha Visto? condotto da Federica Sciarelli registra 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ascolti tv, 'Una nuova vita' su Canale 5 vince la prima serata con il 22% di share
I dati di ascolto di ieri sera mostrano che 'Una Nuova Vita' su Canale 5 ha conquistato la prima serata con il 22% di share.
Ascolti TV | Mercoledì 28 Gennaio 2026. Vince Una Nuova Vita con il 18.7%, Morbo K chiude al 14.5%
Argomenti discussi: Come finisce Una nuova vita: la verità su Leonardo cambia tutto; Una nuova vita: la trama del settimo e dell’ottavo episodio; Una nuova vita 2 si farà? Come finisce la serie tv con Anna Valle e cosa sappiamo sulla seconda stagione; Una nuova vita, la fiction con Anna Valle finisce stasera. Tutte le anticipazioni.
Una nuova vita: arresto, visioni e verità nascoste nell’ultima puntata della fiction in onda su Canale 5Una nuova vita chiude su Canale 5 con un'ultima puntata ricca di colpi di scena. Ecco come finisce la fiction e cosa succede nel gran finale. maridacaterini.it
Come finisce Una nuova vita: finale e ultima puntata della fictionCome finisce Una nuova vita? Ecco il finale spiegato della fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: chi ha ucciso Leonardo, il segreto di Maria, la verità su Raul e il colpo di scena su ... daninseries.it
