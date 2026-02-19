Il governo ha deciso di rifinanziare il bonus bebè, un aiuto destinato alle famiglie con nuovi nati. La causa è la continua diminuzione delle nascite e la difficoltà di sostenere le spese per i figli. Questa volta, l'importo massimo salirà a 600 euro, rispetto ai 400 o 500 delle precedenti edizioni. A Concorezzo, l’iniziativa avrà uno stanziamento di 40 mila euro, confermato anche per il terzo anno. La misura mira a incentivare le nascite e sostenere i genitori in un momento delicato.

Torna il bonus contro le culle vuote, ma maggiorato: fino 600 euro (dai 400 o 500 delle passate edizioni), 40mila di stanziamento, confermato per il terzo anno consecutivo, a Concorezzo. Finora ne hanno beneficiato 130 famiglie. I soldi servono per aiutare i neogenitori alle prese con l’arrivo di un bebè e con le spese che fra pappe e pannolini si moltiplicano. L’aiuto andrà a chi nasce, o a chi viene adottato. Un segnale per cominciare, ma già quest’anno il tesoretto è lievitato. Il Comune ha chiamato la misura “ Nuovi nati “ e c’è un ulteriore incremento per chi si preiscrive all’ asilo nido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una mano ai neogenitori. Torna il bonus bebè e salirà fino a 600 euro

