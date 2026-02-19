Una mano ai neogenitori Torna il bonus bebè e salirà fino a 600 euro
Il governo ha deciso di rifinanziare il bonus bebè, un aiuto destinato alle famiglie con nuovi nati. La causa è la continua diminuzione delle nascite e la difficoltà di sostenere le spese per i figli. Questa volta, l'importo massimo salirà a 600 euro, rispetto ai 400 o 500 delle precedenti edizioni. A Concorezzo, l’iniziativa avrà uno stanziamento di 40 mila euro, confermato anche per il terzo anno. La misura mira a incentivare le nascite e sostenere i genitori in un momento delicato.
Torna il bonus contro le culle vuote, ma maggiorato: fino 600 euro (dai 400 o 500 delle passate edizioni), 40mila di stanziamento, confermato per il terzo anno consecutivo, a Concorezzo. Finora ne hanno beneficiato 130 famiglie. I soldi servono per aiutare i neogenitori alle prese con l’arrivo di un bebè e con le spese che fra pappe e pannolini si moltiplicano. L’aiuto andrà a chi nasce, o a chi viene adottato. Un segnale per cominciare, ma già quest’anno il tesoretto è lievitato. Il Comune ha chiamato la misura “ Nuovi nati “ e c’è un ulteriore incremento per chi si preiscrive all’ asilo nido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Torna il bonus mamma e bebè 1500 euro per ogni nuovo natoIl Comune di Pisa ripropone il bonus mamma e bebè 2025, un contributo una tantum di 1500 euro destinato ai neo genitori.
Bonus mamma e bebè: un contributo di 591 euro a oltre 200 famiglieIl Comune di Pisa ha pubblicato l’elenco provvisorio dei beneficiari del Bonus Mamma e Bebè 2025.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una mano ai neogenitori. Torna il bonus bebè e salirà fino a 600 euro; La lunga notte del Crati, tra le persone soccorse anche due neonati; I neonati? Sono più veloci dell’IA: a 2 mesi riconoscono gli oggetti; Miglior passeggino trio 2026: modelli top e guida alla scelta.
Kratos torna alle origini con God of War: Sons of Sparta, sviluppato da Mega Cat Studios con la supervisione narrativa di Santa Monica Studio. Combattimento frenetico con lancia e scudo, in una splendida pixel art disegnata a mano. Disponibile da oggi su P facebook
Mi torna per le mani questa foto di Gabriele Micalizzi e ripenso ai licenziamenti di massa, compiuti dal @washingtonpost, per alcuni reporter, in zona di guerra. Che è, essenzialmente questo. Con Miki Stojicic, sulla via dell’ #Afghanistan appena caduto in man x.com