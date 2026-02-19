Una giornata particolare anzi due

Il Presidente Sergio Mattarella ha parlato ieri al Consiglio Superiore della Magistratura, suscitando sorpresa tra gli italiani. La sua presenza è arrivata in un momento di tensione politica e ha portato un messaggio di stabilità. Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza della magistratura, invitando tutte le parti a mantenere un clima di dialogo rispettoso. La sua presenza ha dato una stretta di mano simbolica tra le istituzioni. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di molti, lasciando il pubblico curioso di sapere cosa succederà ora.

Ieri gli Italiani hanno ricevuto un regalo particolatmente gradito, anche perché non atteso. Con la calma e la lucidità di pensiero che lo distinguono, il Presidente Sergio Mattarella è intervenuto al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo ha presieduto in qualità di Presidente ex lege dello stesso – l'attribuzione della carica è prevista dalla Costituzione – e nel suo intervento è apparsa chiara la motivazione che gli ha fatto rimuovere ogni dubbio sull' opportunità: l'affaire referendum. La polemica, meglio il chiacchiericcio che sta accompagnando la vicenda, ha superato ormai da tempo i limiti di ogni genere del vivere correttamente.