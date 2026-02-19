Una comunità che vuole essere Capitale Protocollo con i sindaci a sostegno di Massa

Il protocollo firmato dai sindaci della Lunigiana ha dato impulso alla candidatura di Massa a Capitale italiana della cultura 2028. La firma, avvenuta durante un incontro tra i rappresentanti locali, rappresenta un passo concreto per promuovere il territorio e valorizzare le sue caratteristiche. La volontà di unire le forze si traduce in un impegno condiviso per rafforzare l’identità culturale e attirare visitatori. La collaborazione tra i sindaci dimostra un interesse comune a far crescere il patrimonio culturale della regione. Ora, il progetto continua a prendere forma.

Un territorio che si stringe attorno a un progetto, una firma che vale più di un atto formale. Passo decisivo per la candidatura di Massa a Capitale italiana della cultura 2028: la sottoscrizione del protocollo d'intesa con tutti i sindaci della Lunigiana. Un momento che molti dei presenti hanno definito "storico", mai prima d'ora l'intero comprensorio si era presentato così compatto su una sfida di questa portata. La cerimonia all'istituto alberghiero Belmesseri di Bagnone, scelta non casuale ma simbolica. Qui, tra i profumi dei piatti tipici locali, preparati utilizzando i prodotti della Lunigiana, si è respirato il senso più autentico della candidatura: valorizzare le eccellenze, coinvolgere le nuove generazioni, trasformare la cultura in esperienza condivisa.