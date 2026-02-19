Un Posto al Sole anticipazioni 20 febbraio | Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partire

Il fatto che Eleanor abbia deciso di fare pace con Ciro e Imma prima di partire ha sconvolto gli abitanti di Palazzo Palladini. La donna ha scelto di mettere da parte i rancori e di condividere un momento di serenità con loro, anche se il motivo della partenza resta ancora un mistero. Imma ha abbracciato Eleanor con emozione, mentre Ciro ha mostrato un sorriso più disteso. La scena si svolge sotto gli occhi di tutti, mentre il quartiere assiste con curiosità. La puntata di domani promette colpi di scena.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Per Eleanor è tempo di partire, ma non senza aver prima potuto vedere Ciro e Imma: supportata ancora una volta da Raffaele infatti, i tre potranno chiarirsi e riappacificarsi. A Palazzo Palladini inoltre ci sarà un ritorno: il rientro a casa di un personaggio che manca da parecchi giorni. È quello che accadrà nell' episodio di venerdì 20 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

