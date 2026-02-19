Un Posto al Sole anticipazioni 20 febbraio | Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partire
Il fatto che Eleanor abbia deciso di fare pace con Ciro e Imma prima di partire ha sconvolto gli abitanti di Palazzo Palladini. La donna ha scelto di mettere da parte i rancori e di condividere un momento di serenità con loro, anche se il motivo della partenza resta ancora un mistero. Imma ha abbracciato Eleanor con emozione, mentre Ciro ha mostrato un sorriso più disteso. La scena si svolge sotto gli occhi di tutti, mentre il quartiere assiste con curiosità. La puntata di domani promette colpi di scena.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Per Eleanor è tempo di partire, ma non senza aver prima potuto vedere Ciro e Imma: supportata ancora una volta da Raffaele infatti, i tre potranno chiarirsi e riappacificarsi. A Palazzo Palladini inoltre ci sarà un ritorno: il rientro a casa di un personaggio che manca da parecchi giorni. È quello che accadrà nell' episodio di venerdì 20 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Eleanor si riconcilia con Imma e CiroEleanor Price decide di tornare a New York, lasciando Palazzo Palladini, dopo aver avuto un confronto con Imma e Ciro.
Un Posto al Sole, anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello CiroNella prossima puntata diLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità; Un Posto al Sole, anticipazioni 16-20 febbraio 2026: Roberto Ferri crolla dopo l’incidente, Palazzo Palladini nel caos; Un Posto al Sole anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente.
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: addio a Whoopi Goldberg (con sorpresa)Le trame di UPAS di giovedì 19 febbraio 2026: Eleanor lascia Palazzo Palladini e fa un regalo a Raffaele. Cristina è molto turbata per l'incidente. libero.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 20 febbraio: Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partireTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 18 febbraio: il video mette nei guai Eduardo, Roberto non regge con Cristina x.com
Molto ricche le prossime puntate di Un Posto al Sole: che cosa succederà facebook