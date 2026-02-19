un nuovo volto al parco della balossa lo ridisegnano cinquanta studenti

Cinquanta studenti di Aslam, un ente di formazione a Quarto Oggiaro, hanno deciso di ridisegnare il Parco della Balossa, situato nel Parco Nord Milano. La causa è il desiderio di migliorare uno spazio verde spesso trascurato, coinvolgendo i giovani in un progetto pratico. I ragazzi hanno realizzato disegni e installazioni per rendere il parco più accogliente e colorato. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a sensibilizzare sulla cura degli spazi pubblici. I lavori sono già in corso e presto il parco cambierà volto.

Cinquanta studenti delle classi prime dell’ente di istruzione e formazione professionale Aslam di via Amoretti a Quarto Oggiaro sono i protagonisti di un progetto che ha come obiettivo dare un nuovo volto e una nuova identità al Parco della Balossa, un’area naturale che si trova all’interno del Parco Nord Milano, tra Novate milanese e Cormano. Il progetto si chiama “ Ambient-arti “, è stato avviato da Koinè Cooperativa Sociale e Casa Testori Associazione Culturale, grazie al contributo di Fondazione Cariplo. "Con questo intervento vogliamo trasformare l’area della Balossa in un luogo da vivere, raccontare e condividere con la cittadinanza, generando un impatto che sia duraturo nel tempo, ma anche rafforzando la collaborazione tra le reti educative e culturali del territorio – spiegano da Koinè –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

