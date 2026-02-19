Un nuovo volto al Parco della Balossa Lo ridisegnano cinquanta studenti
Cinquanta studenti di Aslam, un ente di formazione a Quarto Oggiaro, hanno deciso di ridisegnare il Parco della Balossa, situato nel Parco Nord Milano. La causa è il desiderio di migliorare uno spazio verde spesso trascurato, coinvolgendo i giovani in un progetto pratico. I ragazzi hanno realizzato disegni e installazioni per rendere il parco più accogliente e colorato. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a sensibilizzare sulla cura degli spazi pubblici. I lavori sono già in corso e presto il parco cambierà volto.
Cinquanta studenti delle classi prime dell’ente di istruzione e formazione professionale Aslam di via Amoretti a Quarto Oggiaro sono i protagonisti di un progetto che ha come obiettivo dare un nuovo volto e una nuova identità al Parco della Balossa, un’area naturale che si trova all’interno del Parco Nord Milano, tra Novate milanese e Cormano. Il progetto si chiama “ Ambient-arti “, è stato avviato da Koinè Cooperativa Sociale e Casa Testori Associazione Culturale, grazie al contributo di Fondazione Cariplo. "Con questo intervento vogliamo trasformare l’area della Balossa in un luogo da vivere, raccontare e condividere con la cittadinanza, generando un impatto che sia duraturo nel tempo, ma anche rafforzando la collaborazione tra le reti educative e culturali del territorio – spiegano da Koinè –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lavori al Parco naturale. Da marzo un volto nuovoIl parco naturale di Cervia cambia volto a causa dei lavori iniziati a marzo, che prevedono il restyling di sentieri e aree verdi.
Roma, l’attacco cambia volto: Malen e Vaz ridisegnano le gerarchieRoma sta vivendo una svolta nel suo reparto offensivo, con Malen e Vaz che contribuiscono a ridefinire le gerarchie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un nuovo volto al Parco della Balossa. Lo ridisegnano cinquanta studenti; Chi è Silvia Salis, il nuovo volto della sinistra italiana; Un nuovo parcheggio. Un nuovo volto per la città; Bagni autopulenti, macchine mangiavetro e box Atac: ecco il nuovo volto del capolinea bus di Cornelia.
Un nuovo parcheggio. Un nuovo volto per la cittàMonitoraggio dei progetti pubblici per l’economia del territorio. Navigando in internet sul sito della Confcommercio compaiono una serie di proposte migliorative (con finanziamenti pubblici) per le ... rainews.it
Un nuovo volto per la piazza: al via i lavoriSono partiti i lavori del progetto ’Piazza Casina’ relativo alla rigenerazione urbana del centro del paese. Verranno realizzati nuovi percorsi pedonali e ricollocati i parcheggi lungo il tratto di via ... ilrestodelcarlino.it
Il nuovo parco lineare di Roma nord. Così il municipio vuole riqualificare l'area sotto il viadotto ift.tt/fXvHB5x x.com
Bosco Farneto, taglio del nastro per il nuovo parco giochi: più sicurezza e materiali sostenibili L'articolo nel primo commento. #ilmeridianots #boscofarneto #michelebabuder facebook