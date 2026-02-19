La Nazione compie un anno di pubblicazioni, frutto della forte domanda di informazione tra i lettori. La crescente diffusione del digitale e la voglia di aggiornamenti tempestivi hanno portato a un aumento degli abbonamenti, anche in formato cartaceo. Molti utenti scelgono di abbonarsi per seguire da vicino eventi locali e nazionali, ricevendo aggiornamenti quotidiani. La piattaforma combina notizie di cronaca, economia e cultura, offrendo un panorama completo. La redazione si impegna a mantenere alta l’attenzione su ciò che succede nel paese.

Un anno intero insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E’ l’opportunità proposta dalla campagna abbonamenti 2026 che garantisce una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un’unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l’accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull’evoluzione delle notizie. Più nei particolari, le due proposte di quest’anno comprendono entrambe l’abbonamento al giornale di carta (con la formula dei coupon per ritirare la propria nell’edicola preferita) insieme all’abbonamento tutto digitale, ovvero l’edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l’accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de lanazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno di notizie con La Nazione. Carta e digitale, super-abbonamenti

Un anno di notizie con La Nazione. Super-abbonamenti per carta e digitaleLa Nazione festeggia un anno di servizio grazie ai suoi abbonamenti, che hanno superato le aspettative con numeri record sia sulla carta che in digitale.

Un anno di notizie con La Nazione. Super-abbonamenti carta e webL’accordo con La Nazione è stato firmato un anno fa, spinto dalla voglia di restare aggiornati su eventi importanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.