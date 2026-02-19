Un anno con La Nazione Offerte per carta e digitale

Per celebrare il primo anno con La Nazione, i lettori hanno potuto seguire le principali notizie nazionali e locali, sia sulla carta che online. La causa di questa scelta è stata offrire un'informazione completa e immediata, adatta a tutte le esigenze. Durante l’anno, sono state proposte diverse promozioni per abbonamenti digitali e cartacei, attirando un pubblico sempre più vasto. Questa iniziativa ha portato a un aumento degli iscritti e alla diffusione di aggiornamenti costanti. La redazione continua a lavorare per mantenere alta l’attenzione dei lettori.

Un anno insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E' l'opportunità proposta dalla campagna abbonamenti 2026 che garantisce una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un'unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l'accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull'evoluzione delle notizie. Più nei particolari, le due proposte di quest'anno comprendono entrambe l'abbonamento al giornale di carta (con la formula dei coupon per ritirare la propria nell'edicola preferita) insieme all'abbonamento tutto digitale, ovvero l'edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l'accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de lanazione.