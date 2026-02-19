Un altro passo falso per la Tav Treviglio | Orzinuovi vince in rimonta al PalaFacchetti

La TAV Treviglio ha perso contro Orzinuovi, che ha vinto grazie a una rimonta nel quarto periodo. La squadra di casa ha iniziato bene, mantenendo il vantaggio per gran parte della partita, anche con soli otto giocatori disponibili. Tuttavia, negli ultimi minuti, Orzinuovi ha aumentato la pressione, riuscendo a ribaltare il risultato e a portare a casa la vittoria. La partita si è giocata al PalaFacchetti, dove i tifosi hanno assistito a un finale emozionante. La TAV Treviglio si prepara ora alla prossima sfida.

La TAV Treviglio lotta con gli otto effettivi a disposizione, conduce la gara per 35?, ma nel finale crolla con Orzinuovi. I bresciani sono letali negli ultimi 5? e ribaltano la gara: 73-78 il finale. Il derby lombardo del turno infrasettimanale vede opporsi i due quintetti con Rubbini, Restelli, Reati, Taflaj e Marciuš per i padroni di casa, Chaves, Giacomini, Cacace, Gnecchi e Stefani per gli ospiti. Taflaj e Cacace sono i più performanti (6-6), poi i biancoverdi (senza Galassi, out per infortunio) lanciano un bel segnale fatto di difesa e buone soluzioni in attacco, soprattutto dal pitturato.🔗 Leggi su Bergamonews.it La Tav Treviglio cade nel finale: la Gema Montecatini vince al PalaFacchettiNel match al PalaFacchetti, la TAV Treviglio si confronta con la Gema Montecatini, seconda in classifica. La Tav Treviglio torna alla vittoria: battuta Agrigento al PalaFacchettiLa Tav Treviglio ha ottenuto una vittoria importante contro Agrigento al PalaFacchetti, segnando una ripresa nel cammino in campionato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LaLiga: passo falso del Barcellona, perde 2-1 il derby con il Girona; Calcio femminile: mezzo passo falso per Roma e Juve in Serie A. L’Inter ne approfitta; Crotone, passo falso a Picerno. Uno stop che frena la rincorsa; Pisa-Milan, Allegri: I giocatori credono nello scudetto? È positivo. Napoli, un altro passo falso col Parma: la Juve può sorpassare Conte nello scontro direttoIl Napoli frena ancora e lo fa nel modo forse più inatteso, lasciando per strada due punti pesantissimi davanti al proprio pubblico. Lo 0-0 casalingo contro il Parma rappresenta un passo falso ... it.blastingnews.com Virtus Imola, un altro passo falso. San Severo accelera nella ripresaALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 7, Morelli 12, Mobio 15, Gattel 10, Todisco, Miglio, Petrushevski, Ndour 2, Gherardini 21, Bandini 7, Scredi 2, Bugatti 22. All ... ilrestodelcarlino.it La #TAVTreviglio sbanda nuovamente in #trasferta e viene battuta anche da #Fiorenzuola. La cronaca su #zonamistamagazine x.com La TAV Treviglio sbanda nuovamente in trasferta e viene battuta anche da Fiorenzuola. In una gara interpretata soltanto a sprazzi dai biancoverdi, in troppi momenti del match manca la lucidità per dare la spallata agli emiliani, che conquistano i due punti col facebook