Un altro mezzo in fiamme in autostrada

Un camion ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada, creando code e rallentamenti. Il veicolo ha preso fuoco improvvisamente, bloccando le corsie di sorpasso e provocando ingorghi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione si aggrava dopo i problemi già segnalati in mattinata a causa della pioggia intensa. Gli automobilisti devono prepararsi a ulteriori ritardi e scegliere percorsi alternativi. La strada rimane chiusa in alcune zone.

, con gli inevitabili disagi del caso sul fronte del traffico dopo quelli già registrati in mattinata causa maltempo. Questa volta è toccato a un furgone sull'A12, vicino al casello di Nervi, in direzione Genova, poco prima delle 13. Anche in questo caso, come in quello di tre giorni fa, non si è trattato di un incidente: i passeggeri si sono messi in salvo autonomamente dopo aver notato il fumo fuoriuscire dal veicolo che, all'arrivo dei soccorsi, era praticamente distrutto. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di autostrade.🔗 Leggi su Genovatoday.it Auto in fiamme, paura in autostradaDurante la percorrenza dell’autostrada A1, nei pressi dell’area di servizio di Teano, si è verificato un incendio che ha coinvolto un veicolo, generando momenti di tensione tra i passanti. Tir in fiamme in autostrada, traffico bloccatoUn tir ha preso fuoco sull’autostrada A10, causando una grande colonna di fumo nero che si vede da lontano. Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce, fuoco e spari sulla superstrada Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente tra due mezzi pesanti, betoniera si ribalta in strada; Auto in avaria centrata da un altro mezzo: muore donna di 60 anni; Elettra Marconi: della radio ci si può fidare più di qualunque altro mezzo; Francavilla al Mare, auto finisce contro un mezzo in sosta e poi si ribalta. Un altro mezzo in fiamme in autostradaSul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di autostrade. Fortunatamente non è stato necessario chiudere l'autostrada ma, nei pressi del casello di Nervi, si registrava coda in ... genovatoday.it Furgone a fuoco sulla Jesolana, poi un altro mezzo pesante si schianta sul luogo dell'incendio. Strada rovinata, viabilità nel caosCAORLE - Notte di paura lungo la strada Jesolana, in località Ponte Marango, nel territorio di Caorle, dove un furgone carico di ricambi ... msn.com Incidente sulla Trignina, a poca distanza da Isernia. Una bisarca carica di furgoni é finita di traverso sulla carreggiata. Nessun altro mezzo coinvolto ma traffico in tilt. #incidente #stradale #incidentestradale #trignina facebook